Fortnite Festival con Lady Gaga: tutte le novità del pass

(Adnkronos) – Con l'avvento della versione 28.30, Fortnite ha dato il via alla sua seconda stagione festivaliera il 22 febbraio 2024, promettendo un'esperienza indimenticabile per i fan del pop fino al suo culmine il 22 aprile alle 6:00, ora italiana. Questa nuova stagione, intitolata "Sblocca il tuo talento", è partita con un video inedito di Madonna e The Weeknd ed è un invito a tutti i giocatori a immergersi in un mondo di musica, sfide e ricompense. Il cuore pulsante di questa stagione è il Pass Festival, una via d'accesso a due percorsi di ricompense: uno standard e uno Premium. Mentre il primo promette di arricchire l'esperienza di gioco con nuovi strumenti musicali e tracce Jam, il secondo offre l'esclusiva opportunità di vestire i panni di icone musicali, come l'inconfondibile Lady Gaga, attraverso costumi e strumenti tematici. La musica è il vero motore di questa festa in-game. Il Percorso ricompense standard sorprende con la batteria "Il falegname", che promette di avvolgere i giocatori con la sua sonorità unica. A questo si aggiungono tre tracce Jam inedite: "8-Bit Beat", "Bloom" e "Best Buds", arricchendo l'arsenale musicale a disposizione dei partecipanti. Coloro che optano per il Percorso ricompense Premium si troveranno immersi nell'universo di Lady Gaga. Con un investimento di 1.800 V-buck, i giocatori sbloccheranno l'aura "Ritmo glitch" e avranno accesso al costume "Gaga enigmatica", ispirato agli iconici look di Lady Gaga. Ma non è tutto: il percorso offre anche strumenti esclusivi come la Chitarra Chromatica e la Keytar Chromatica, oltre a quattro tracce Jam di artisti di fama mondiale, tra cui la stessa Gaga con il suo hit "Poker Face". La Stagione 2 non si limita solo al gioco. Infatti, offre anche opportunità uniche ai creatori di contenuti del programma Supporta un creatore (SuC), permettendo loro di monetizzare i contenuti VOD su YouTube con una selezione di tracce Jam, cambiata settimanalmente. Questa iniziativa apre nuove strade per la creatività e la condivisione delle esperienze di gioco, pur rispettando le direttive di monetizzazione e copyright. Fortnite Festival Stagione 2 si distingue per l'introduzione di nuovi elementi che arricchiscono l'esperienza di gioco, dalle emote musicali come "Giro di tracolla" e "Inchino in controtempo" alle nuove tracce Jam, che promettono di tenere alto il ritmo. Inoltre, la stagione si impreziosisce con l'armatura Chromatica di Gaga, disponibile nel Negozio fino alla fine della stagione, offrendo ai giocatori l'opportunità di brillare sul palco virtuale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)