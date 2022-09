Formula 1, varato calendario 2023 con 24 circuiti

Formula 1: confermati i due Gran premi in Italia, Imola e Monza, e anche quello di Monaco, con ben tre gare negli Stati Uniti, nel calendario del Mondiale di Formula 1 del 2023, approvato dal Consiglio mondiale motor sport della Fia.

Se dovessero essere confermati tutti i 24 appuntamenti, sarà il più lungo di sempre nella categoria regina dell’automobilismo, con inizio il 5 marzo dal Bahrain e conclusione il 26 novembre ad Abu Dhabi.

Dal Medio Oriente all’Australia, dall’Asia all’Europa, fino alle Americhe e ritorno, il circus sarà sempre in movimento e, ad eccezione per la sosta estiva tra il 30 luglio e il 27 agosto, non concederà tregua. Il mese più congestionato sarà luglio con un Gp in ciascuno dei quattro weekend, ma saranno tre ad aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, mentre solo due a marzo e giugno. Ci sarà un ritorno del Gp del Qatar mentre l’unica novità è il Gp di Las Vegas, in programma in notturna e come penultima prova prima del gran finale di Abu Dhabi. (Agimeg).

