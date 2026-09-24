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Formula 1, oggi seconde prove libere Gp Azerbaigian: orario e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con le seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian. Oggi, giovedì 24 settembre, sul circuito cittadino di Baku, George Russell con la Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quinto posto per il leader iridato Kimi Antonelli, con l’altra Mercerdes. Nella classifica mondiale Antonelli guida con 81 punti sul compagno di squadra Russell e 101 su Hamilton. Ecco il programma, gli orari e dove vedere le seconde libere in tv e streaming. 

La seconda sessione di prove libere del Gp dell’Azerbaigian si corre dalle ore 14.  

Le seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian di oggi, giovedì 24 settembre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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