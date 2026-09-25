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Formula 1, oggi qualifiche Gp Azerbaigian: orario e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il successo del leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio di Madrid, si corre il Gp dell’Azerbaigian. Oggi, venerdì 25 settembre, tocca alle qualifiche ufficiali per il quindicesimo appuntamento della stagione F1, che andrà in scena sul circuito cittadino di Baku. Nella classifica mondiale Antonelli guida con 81 punti sul compagno di squadra alla Mercedes George Russell e 101 sul ferrarista Lewis Hamilton. Ecco dove vedere le qualifiche in tv e streaming. 

 

Ecco il programma del Gp dell’Azerbaigian oggi, venerdì 25 settembre: 

10:30 – Prove Libere 3 F1 

14 – Qualifiche F1. 

 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio dell’Azerbaigian, qualifiche comprese, verranno trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche e la gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente venerdì 25 settembre alle 17 e sabato 26 settembre alle 16. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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