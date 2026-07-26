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Formula 1, oggi Gp Ungheria: orario e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio d’Ungheria – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli leader della classifica Piloti. Si ricomincia dopo il successo dell’emiliano nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l’italiano avanti di 50 punti. Oggi in pole position scatta la McLaren di Lando Norris, affiancato in prima fila dalla Ferrari di Leclerc. 

 

Prima fila: 

1. Lando Norris – McLaren – 1’17”207 

2. Charles Leclerc – Ferrari – 1’17”435 

Seconda fila: 

3. Oscar Piastri – McLaren – 1’17”684 

4. Max Verstappen – Red Bull – 1’17”725 

Terza fila: 

5. Lewis Hamilton – Ferrari – retrocesso di 3 posizioni 

6. George Russell – Mercedes – 1’17”760 

Quarta fila: 

7. Kimi Antonelli – Mercedes – retrocesso di 3 posizioni 

8. Isack Hadjar – Red Bull – 1’17”856 

Quinta fila: 

9. Arvis Lindblad – RB – 1’18”281 

10. Nico Hulkenberg – Audi – 1’18”686 

Sesta fila: 

11. Liam Lawson – Racing Bulls 

12. Pierre Gasly – Alpine 

Settima fila: 

13. Franco Colapinto – Alpine 

14. Gabriel Bortoleto – Audi 

Ottava fila: 

15. Esteban Ocon – Haas F1 Team 

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16. Fernando Alonso – Aston Martin 

Nona fila: 

17. Oliver Bearman – Haas F1 Team 

18. Carlos Sainz – Williams 

Decima fila: 

19. Alexander Albon – Williams 

20. Lance Stroll- Aston Martin 

Undicesima fila: 

21. Valtteri Bottas – Cadillac 

22. Sergio Perez – Cadillac 

Il Gp d’Ungheria di Formula 1 è in programma oggi, domenica 26 luglio alle ore 15.  

Il Gp d’Ungheria di Formula 1 sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre la visione in chiaro sarà garantita da TV8 ma soltanto in differita alle ore 18. Appuntamento disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW. In chiaro, alle 18, TV8.it. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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