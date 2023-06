Formia, arresto una 28enne per aver minacciato ed usato violenza fisica nei confronti di due militari

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di

Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il

patrimonio e la persona. Nello specifico il giorno:

– 24.05.2023 i militari del N.O.RM. – Sezione radiomobile hanno deferito un 58enne di SS. Cosma e

Damiano (LT), per essersi allontanato arbitrariamente dalla struttura dove si trovava in regime di arresti

domiciliari.

– 24.05.2023 i militari della Stazione Carabinieri di Formia hanno tratto in arresto una 28enne, per aver

minacciato ed usato violenza fisica nei confronti di due militari in servizio presso il suindicato Comando

ove la stessa si era recata per asseriti controlli subiti dal padre da parte dell’Arma dei Carabinieri.

L’arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

