Formazione, Zarrelli (Knowhow.org): “A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg room”

(Adnkronos) – “La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all’occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room’, dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo curato l’uso delle luci e dei colori per trasmettere un’idea di calore e comfort, creando un ambiente in cui studenti e professori possano studiare e insegnare con gli stessi standard che troverebbero nei campus degli Stati Uniti”. Candida Zarrelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, descrive così il primo Knowledge Center di Knowhow.org – inaugurato oggi a Milano – la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l’obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell’Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano.

Per Zarrelli il Center di Milano “è il primo di una lunga serie”. Una struttura in cui si è cercato di replicare “il modello dei campus americani all’avanguardia, ovviamente con un tocco made in Italy”, racconta. “Oltre alle aule – prosegue – abbiamo progettato soprattutto auditorium e spazi di aggregazione per gli studenti, insieme a laboratori polifunzionali. Questi ultimi non sono rivolti solo agli studenti di business – che rappresenta la nostra facoltà principale – ma sono concepiti per essere versatili e facilmente trasformabili”.

Zarrelli esprime poi soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo molto felici e orgogliosi di questo investimento, di ciò che questo spazio rappresenta oggi e di ciò che potrà diventare in futuro. Come dico sempre, tutto questo accade un passo alla volta, uno studente alla volta, con l’auspicio di dare un contributo concreto alla formazione della nuova generazione di leader”, conclude.

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