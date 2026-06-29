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Fontana “La Nato forte se unita e previene le crisi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “La Nato è forte quando è unita.
E’ credibile quando, oltre a reagire, è in grado di prevenire le crisi. Ed è legittimata quando i Parlamenti partecipano ai processi decisionali, controllano l’attuazione delle scelte compiute e si assumono le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al vertice parlamentare dell’assemblea Nato, a Istanbul.
Fontana ha fatto uno specifico riferimento anche all’importanza strategica del fianco Sud dell’Alleanza. “La stabilità del Mediterraneo è stabilità euro-atlantica; la sicurezza dell’Africa e del Medio Oriente è anche sicurezza dell’Europa; e la libertà di navigazione, l’efficienza delle infrastrutture critiche e la protezione delle catene di approvvigionamento rappresentano interessi comuni di tutti gli alleati, indipendentemente dalla loro collocazione geografica”. Per il presidente della Camera “occorre rafforzare la coesione politica, sviluppare capacità militari credibili e promuovere una cultura della sicurezza condivisa”.

– Foto screenshot video Camera dei Deputati –

(ITALPRESS).

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