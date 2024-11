Flavia Vento la vera storia della truffa del falso Tom Cruise: cosa è successo e l’incontro con il vero attore

Cosa accadde davvero con la famosa truffa del finto Tom Cruise? Non tutti conoscono la verità raccontata da Flavia Vento.

Due anni fa, infatti, Flavia Vento aveva condiviso una storia sorprendente e allo stesso tempo allarmante: era stata vittima di una truffa online.

Qualcuno aveva approfittato della sua ammirazione per Tom Cruise per ingannarla facendole credere di essere in contatto diretto con l’attore tramite chat. Questo falso Cruise aveva addirittura chiesto denaro a Vento, momento in cui lei si era resa conto dell’inganno. “È stata una manipolazione mentale”, aveva dichiarato durante un’intervista a Mattino 5.

Flavia Vento e la truffa del falso Tom Cruise

Il racconto di come tutto ebbe inizio è quasi cinematografico: tutto partì da un commento lasciato da Vento sul profilo ufficiale di Tom Cruise su Twitter. Pochi giorni dopo ricevette un messaggio da un altro account che portava il nome dell’attore e così ebbe inizio uno scambio via Whatsapp pieno di speranze e illusioni. Nonostante le amiche le consigliassero prudenza e suggerissero una videochiamata per verificare l’identità del suo interlocutore, la connessione cadeva sempre nei tentativi effettuati dal falso Cruise.

Dopo cinque mesi in cui ha chattato quotidianamente con un sedicente Tom Cruise – che le raccontava le sue avventure nel dorato mondo di Hollywood – si è accorta che la persona con cui si è scritta per quasi metà anno non era il popolare attore americano, ma un “banale” truffatore. Flavia Vento finì per scoprire poi il truffatore: il “finto” Tom Cruise, a un certo punto, le avrebbe chiesto dei soldi per far parte di un social club esclusivo di fan.

Non tutti sanno che, alla fine, Flavia Vento incontrò il vero Tom Cruise durante un evento a Roma. Il famoso attore era a Roma per il lancio dell’ultimo Mission Impossibile e il red carpet è stata l’occasione ideale per la showgirl di realizzare il suo sogno. Vento pubblicò un video sulla sua pagina Instagram con su scritto: “L’ho visto!”, mettendosi alle spalle, con molta ironia, la sfortuna vicenda del truffatore.