Fiumicino, trasporto pubblico locale: implementati gli orari ed i tragitti delle corse a favore di turisti, residenti e pendolari

Durante la Commissione Trasporti Pubblici a Fiumicino, è emersa la necessità di incrementare le linee in corrispondenza degli orari di ingresso ed uscita delle scuole, con particolare attenzione a Maccarese ed al quadrante nord del territorio.

“I potenziamenti riguardano la linea3, in entrambi i sensi di marcia, l’ orario di partenza della la linea 16, posticipata di 6 minuti in modo da permettere ai pendolari in arrivo con il treno, di prendere la coincidenza verso Testa Di Lepre ed Aranova. – ha sottolineato l’Assessore al Trasporto Pubblico, Angelo Caroccia. – Gli aggiustamenti vanno a sommarsi a quelli della linea 15, potenziata nel tratto verso la scuola di via Galtelli e in direzione del i quartiere collegato ad Aranova.”

“Nei prossimi giorni implementeremo inoltre la linea 8 per l’Aeroporto con un numero maggiore di corse; la linea risulterà più funzionale anche durante i giorni festivi, mantenendo la stessa frequenza dei giorni infrasettimanali, per permettere ai lavoratori e ai fruitori del TPL di essere coperti 7 giorni su 7. – prosegue – In sinergia con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, abbiamo stilato un programma per il potenziamento di tutte le linee che transitano nei tratti ferroviari per il trasporto da e per l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, a favore di lavoratori e turisti e riducendo il traffico su gomma.”