Fiumicino: controlli in aeroporto, 4 denunce per tentato furto, sanzionato un abusivo

Quattro persone denunciate per tentato furto e una sanzione da oltre 2 mila euro per un abusivo. Questo il bilancio delle operazioni di controllo condotte dai carabinieri della stazione aeroporto Fiumicino nello scalo internazionale “Leonardo Da Vinci”. Nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 3 – partenze, i militari hanno fermato 4 viaggiatori, tre cittadini italiani e uno romeno, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria e stecche di sigarette, del valore di oltre 600 euro, nascondendoli all’interno dei propri bagagli a mano.

I quattro viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i militari. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre le persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. Presso l’uscita dei Terminal 3 – Arrivi, invece, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri hanno sorpreso un abusivo intento a procacciarsi clienti senza averne titolo. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro e il contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo aeroportuale. Nel corso delle attività, i militari hanno identificato 62 persone, tra passeggeri e lavoratori, ed eseguito verifiche su 26 veicoli durante posti di controlli nell’area antistante l’ingresso ai Terminal.

