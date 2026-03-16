Fiumicino: apre il nuovo Centro Analisi Marilab in via della Foce Micina

Il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro Analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio dopo alcuni anni di assenza.

La riapertura rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie di un Comune ampio e articolato come quello di Fiumicino, dove l’accesso a servizi di medicina di laboratorio di prossimità è particolarmente importante per cittadini e famiglie.

Il nuovo centro sarà dedicato principalmente all’attività di laboratorio analisi, con un’organizzazione pensata per garantire rapidità nei servizi e tempi di risposta brevi. I pazienti potranno inoltre consultare e scaricare i referti online direttamente dal sito www.marilab.it, in modo semplice e sicuro, spesso già dopo poche ore dall’esecuzione degli esami.

L’apertura rappresenta un nuovo passo nel percorso di sviluppo della rete sanitaria Marilab nel Lazio.

«Tornare a Fiumicino significa per noi riallacciare un legame storico con questo territorio – dichiara il dottor Luca Marino, Amministratore Unico di Marilab –. Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini un servizio efficiente, tempestivo e di qualità, contribuendo concretamente alla prevenzione e alla tutela della salute».

Screening e prevenzione per l’apertura del nuovo centro

Per celebrare l’inaugurazione, il nuovo centro analisi di Fiumicino proporrà fino al 30 aprile pacchetti di screening a tariffa agevolata, disponibili eccezionalmente a 20 euro, con l’obiettivo di incentivare la prevenzione e rendere i controlli periodici più accessibili.

Inoltre, nella giornata di apertura del 23 marzo, chi si recherà presso il centro potrà ricevere un piccolo omaggio di benvenuto.

Marilab rafforza la presenza sanitaria sul territorio

Con questa apertura Marilab rafforza la propria presenza sanitaria nel quadrante costiero tra Roma, Ostia, Pomezia e Fiumicino, consolidando una rete di strutture orientata alla medicina di prossimità, alla prevenzione e all’innovazione dei servizi.

Il nuovo Centro Analisi Marilab di Fiumicino si trova in via della Foce Micina 75 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 13:00.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.marilab.it oppure chiamare lo 06 561955 / 06 561951.