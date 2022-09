Fiumicino, 100 Ncc sanzionati dai carabinieri da inizio anno per attività abusiva

Ad esito dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno sanzionato un autista che svolgeva abusivamente il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. L’uomo è stato sorpreso mentre procacciava, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all’interno del “Terminal 3 – Arrivi”. I Carabinieri lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per un importo 2.064 euro.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Dal 1° Gennaio 2022 ad oggi, i Carabinieri hanno sanzionato 100 persone per un totale di 204.422 euro. Nel particolare, 97 persone sono state multate per procacciamento abusivo di clienti (Art. 3 e 4 Ord. ENAC n. 10/2017), due per prelievo irregolare di clienti (Art. 5 Ord. ENAC n. 9/2006) e una per la violazione delle norme che disciplinano il servizio di piazza o taxi (Art. 86 comma 3 C.d.S).

