Fiumicino: 10 aprile giornata “formazione – informazione” sull’educazione alimentare

Il 10 aprile, a partire dalle 9,30, giornata “formazione – informazione”, presso il Centro Equestre Isola Sacra – Via Valle Sacra, 47, rivolta ai giovani residenti nel Comune di Fiumicino, per far riscoprire loro le sane abitudini legate alla natura. Un incontro finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni alla corretta alimentazione, alla conoscenza dei prodotti del territorio ed alla riduzione degli sprechi alimentari. Saranno coinvolte alcune classi della scuola media G.B. Grassi, che parteciperanno ai diversi laboratori ludico-didattici previsti per la giornata ed alle attività di degustazione.

Interverranno all’evento patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dall’Associazione Meraki in collaborazione con Grande Impero: l’Assessore ai servizi sociali, Monica Picca, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, Antonella Rizzato Amministratore Delegato Glamour Food S.P.A., Gaia Fancello Comitato Scientifico Ass. Meraki e Nicolò Dolce Cavaliere Federale FISE.

Verrà inoltre riprodotto un videomessaggio di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che interverrà sugli argomenti trattati