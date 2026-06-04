Finals Nba, New York vince gara 1 contro San Antonio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono i New York Knicks a vincere gara-1 in queste Finals Nba, superando per 105-95 i San Antonio Spurs. Si tratta della dodicesima vittoria di finale per la squadra di coach Mike Brown, che diventa la terza squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi in una singola stagione ai playoff. Nella prima metà di gara sono però i texani a guardare gli avversari dall’alto nel punteggio. Nonostante un inizio complicato contro una New York aggressiva, Wembanyama e compagni riescono a reagire e, grazie anche all’ingresso di Dylan Harper, chiudono il primo parziale avanti 27-19. Un vantaggio che si conserva anche all’intervallo lungo, dove gli Spurs arrivano in vantaggio per 55-48.

Al rientro in campo San Antonio parte nuovamente con il piede sull’acceleratore, portandosi addirittura a +13. Da quel momento, però, complice anche la breve uscita di Wembanyama, New York recupera terreno fino ad arrivare all’inizio dell’ultimo parziale in perfetta parità sul 76-76, completando l’opera nel finale e staccando gli avversari ormai incapaci di evitare la sconfitta. Protagonista di serata un Jalen Brunson da 30 punti, 13 dei quali nell’ultimo e decisivo quarto di gara. “E’ un vero giocatore – dice di lui coach Mike Brown -. Nei momenti più importanti è sempre presente: è quello che dovrebbero fare gli Mvp”. Prova positiva in questa gara-1 anche per Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi, e OG Anunoby, che chiude la serata a quota 17 punti. Victor Wembanyama mette a referto 26 punti e 12 rimbalzi, chiudendo però gara-1 con un opaco 6/21 al tiro, mentre Stephon Castle realizza 17 punti. “Ho giocato male”, ammette infatti il gigante francese al termine dell’incontro. San Antonio dovrà reagire immediatamente in gara-2 per evitare di complicare ulteriormente la serie: appuntamento alla notte italiana tra venerdì e sabato (inizio ore 2:30) in casa degli Spurs.

– foto Ipa Agency –

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