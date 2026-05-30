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Cronaca

Filosa, in un anno Stellantis ha avviato un profondo reset

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
E’ “insieme” la parola chiave con cui Antonio Filosa, in un lungo post su Linkedin celebra il suo primo anno dalla nomina ad Amministratore delegato di Stellantis, “l’azienda in cui ho passato la maggior parte della mia carriera, in cui sono cresciuto e mi sono sviluppato”. “Insieme” – sottolinea – negli ultimi 12 mesi “abbiamo avviato un importante reset del nostro business e ci siamo concentrati su ciò che conta di più: i nostri clienti, le nostre persone, i nostri concessionari e altri stakeholder chiave, con un chiaro focus sull’esecuzione e sulla nostra competitività a lungo termine”. E sempre “insieme – continua – stiamo lanciando una delle offensive di prodotto più ambiziose del settore, con oltre 60 nuovi lanci e 50 aggiornamenti significativi di prodotto entro il 2030”.  

“Anche se c’è ancora molto lavoro davanti sono orgoglioso” – continua – che Stellantis ha “già iniziato a riprendere slancio nei mercati chiave, migliorare le prestazioni operative e rafforzare le basi per una crescita sostenibile e redditizia”. “Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la passione, la resilienza e l’impegno di ognuno di voi, il popolo di Stellantis. Grazie mille per questo fantastico primo anno. La strada davanti a noi è piena di opportunità e non vedo l’ora di continuare questo percorso insieme”, conclude. 

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