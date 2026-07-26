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Fiamme tra Campomarino e Termoli minacciano le case, stop circolazione treni su linea Pescara-Bari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Brucia la costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l’incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli.  

La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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