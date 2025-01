Festival di Sanremo 2025, chi sono i co-conduttori: le scelte di Carlo Conti

Festival di Sanremo 2025, countdown iniziato: ecco chi sono i co-conduttori, tutte le scelte del direttore artistico Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento ricco di sorprese e novità, a partire dalla scelta dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nelle cinque serate più attese dell’anno. Dopo aver svelato i nomi dei Big in gara e i titoli delle canzoni, l’attenzione si sposta ora sui volti che condivideranno il palco con il veterano della televisione italiana.

La conferma arriva per la serata finale: Alessandro Cattelan sarà al fianco di Carlo Conti, come da contratto già stabilito. La presenza di Cattelan promette momenti di leggerezza e divertimento, consolidando ulteriormente il suo rapporto con il pubblico televisivo dopo le sue recenti esperienze su scala nazionale.

Le scelte di Carlo Conti

Per quanto riguarda le altre quattro serate, un nome che sembra ormai certo è quello di Alessia Marcuzzi. L’ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi” e recentemente vista al bancone della giuria di “Tale e Quale Show”, sempre sotto la guida esperta di Carlo Conti, ha evidentemente colpito nel segno. Le voci sul suo coinvolgimento sono state confermate dalla firma del contratto che la vedrà co-condurre una delle serate del Festival.

Un altro volto femminile ad arricchire il cast è Serena Rossi. L’attrice e conduttrice napoletana, amata dal grande pubblico per le sue interpretazioni in cinema e televisione – l’ultimo successo è stato il film “Il treno dei bambini” su Netflix – porterà sul palco dell’Ariston la sua versatilità artistica ed emotiva.

Tra gli altri nomi emersi dalle indiscrezioni troviamo Katia Follesa, nota comica italiana che potrebbe portare una ventata di allegria nella kermesse canora. Non mancano poi figure carismatiche come Cristiano Malgioglio, figura storica dello showbiz italiano noto per la sua verve ironica e dissacrante; un mix perfetto per aggiungere quel pizzico di imprevedibilità alle serate sanremesi.

Sorpresa potrebbe essere l’attrice Pilar Fogliati. Sebbene meno nota al grande pubblico rispetto agli altri nomi citati, Fogliati rappresenta quella quota d’innovazione che ogni anno cerca spazio nel Festival; un volto nuovo capace forse proprio per questo motivo d’incantare gli spettatori con freschezza ed energia.

Non mancano poi Luisa Ranieri e Matilde Gioli tra i papabili co-conduttori; entrambe attrici affermate del panorama cinematografico italiano capaci non solo d’imprimere classe ed eleganza alla manifestazione ma anche d’introdurre momenti d’intensa emotività grazie alla loro profonda capacità interpretativa.

Queste scelte dimostrano una volta ancora come Sanremo sia uno specchio dell’evoluzione televisiva italiana: un mix tra volti notissimi al pubblico ed emergenti prontamente selezionati da Carlo Conti continua a rinnovarsi mantenendo salde le radici nella tradizione musicale italiana.