Ferrovie, Salvini: “Nodo Pigneto operativo da inizio 2027, sarà quarta stazione di Roma”

(Adnkronos) – I cantieri di Rfi al Pigneto, a Roma, porteranno benefici a “studenti, pendolari, turisti e riuniranno le due sponde del Pigneto”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a margine di una visita al cantiere del nuovo nodo di interscambio del Pigneto. Sotto la piazza “passeranno i treni che uniranno le stazioni e la metropolitana, ma soprattutto ci sarà una piazza, panchine, alberi e un parco giochi. Due quartieri da sempre divisi si uniranno a lavori ultimati con una stazione che può diventare la quarta di Roma” per importanza. Salvini ha precisato che il sito sarà “operativo già dall’inizio del prossimo anno”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)