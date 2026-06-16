Ferrero debutta nel mercato delle bevande sportive e lancia Estathè Sport

MILANO (ITALPRESS) – Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estathè Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l’attività fisica e il tempo libero. L’ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall’azienda, vale circa 100 milioni di euro.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia, commenta: “L’innovazione è da sempre uno dei pilastri del nostro modello di sviluppo: significa rafforzare la leadership nel core business e, allo stesso tempo, avere il coraggio di aprire spazi nuovi. Le novità del 2026 nascono esattamente da questo equilibrio. Un equilibrio che negli ultimi dieci anni ha fatto crescere il fatturato di Estathè di 125 milioni di euro, grazie alla solidità del core business, all’innovazione strategica e alla destagionalizzazione: un percorso che porta la marca a circa 400 milioni di euro di fatturato, con l’ambizione di crescere ancora. Con Estathè Sport entriamo per la prima volta nel mondo delle bevande sportive dedicate ai più giovani; con Estathè Zero, di cui il cantante Alfa diventa ambassador, intercettiamo le occasioni di consumo fuori casa e la crescente domanda di prodotti senza zuccheri; con le attività di marca dell’estate rinnoviamo il legame, mai interrotto, tra Estathè e il divertimento degli italiani. Il filo che unisce tutto questo resta lo stesso da oltre cinquant’anni: il vero infuso di foglie di tè, una qualità e un gusto distintivi che continuano a fare la differenza sul mercato italiano”.

La nuova linea, disponibile nei gusti limone e arancia, combina il tradizionale infuso di foglie di tè con sali minerali e succhi di frutta.

Nato nel 1972 da un’intuizione di Michele Ferrero, il brand continua a rafforzare la propria presenza attraverso una strategia che combina il consolidamento del business storico con l’ingresso in nuovi segmenti di mercato.

La crescita di Estathè negli ultimi anni si è accompagnata a una progressiva diversificazione dell’offerta. Accanto alle tradizionali varianti al limone e alla pesca, il brand ha sviluppato una gamma che comprende versioni senza zucchero, deteinato e tè verde, estendendo inoltre la propria presenza ad altre categorie, come i gelati e, più recentemente, le caramelle.

Tra le novità dell’estate figura anche Tic Tac Estathè Limone, edizione limitata nata dalla collaborazione tra due marchi del portafoglio Ferrero.

Un altro tassello della strategia 2026 riguarda Estathè Zero, la versione senza zuccheri della bevanda, che debutta nel formato lattina.

La scelta risponde alla crescente domanda di prodotti sugar free e mira a rafforzare la presenza del marchio nel canale fuori casa, considerato uno dei principali motori di crescita per il comparto beverage.

Per sostenere il posizionamento del prodotto, Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estathè Zero durante l’estate e lungo il proprio tour musicale.

Il legame tra Estathè e il mondo dello sport prosegue anche attraverso il sostegno all’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito nazionale di basket 3 contro 3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Giunto al quinto anno di sponsorizzazione da parte del brand, il progetto coinvolge tornei maschili e femminili nelle piazze italiane, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e favorire la partecipazione giovanile.

L’edizione 2026 è partita da Alba, città storicamente legata al Gruppo Ferrero, e toccherà diverse località italiane nel corso della stagione.

Parallelamente prenderà il via una nuova operazione a premi collegata a momenti tipici della stagione estiva, con premi legati al tempo libero, alla vita all’aria aperta e al rientro a scuola.

– news in collaborazione con Ferrero –

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).