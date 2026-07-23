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Fedez ricoverato, possibili dimissioni entro sera

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Fedez, ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano dopo un episodio di sanguinamento, potrebbe essere dimesso entro questa sera. I controlli eseguiti nell’Irccs dell’hinterland milanese hanno avuto esito rassicurante. Lo apprende l’Adnkronos. 

Lunedì 20 luglio sera Fedez era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, l’ospedale dove nel 2023 era stato operato d’urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Dopo un giorno di ricovero in Chirurgia, nella serata di martedì 21 luglio il rapper ha lasciato l’ospedale per trasferirsi all’Humanitas, dove è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. 

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