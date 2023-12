(Adnkronos) – Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In oggi. L'intervista del rapper, nella puntata di oggi, si chiude con un momento di commozione che coglie di sorpresa il pubblico. Lo studio, alla fine della lunga chiacchierata, applaude il rapper. La conduttrice invita l'ospite ad alzarsi. "Sei emozionato?", chiede Mara Venier. "Quando faccio le interviste sono sempre emozionato. Ma con te mi sento sempre a mio agio. Non ci vediamo spesso, ma ci sentiamo sempre", dice Fedez. A questo punto, la padrona di casa visibilmente emozionata si rivolge al rapper: "Io ti ringrazio. Tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo, non è andata", dice Mara Venier. "Lo so, mi spiace", risponde Fedez prima di alzarsi e abbracciare la conduttrice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

