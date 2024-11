Federica Petagna, altro che Stefano e Alfonso: beccata così insieme a lui prima di entrare al GF

Federica Petagna sarebbe stata avvistata poco prima di entrare al GF con un altro misterioso ragazzo. Altro che Stefano e Alfonso.

Federica Petagna è da poco entrata al GF dopo la sua esperienza a Temptation Island e sta già facendo discutere l’intero popolo del web. La ragazza ha detto più volte di sentirsi attratta da Stefano, ex tentatore di TI, con il quale vorrebbe costruire una relazione. Chiaramente gli autori hanno colo la palla al balzo e hanno deciso di introdurre nella Casa il suo ex Alfonso. Con l’evidente scopo di creare muove dinamiche “alla Beautiful” e smuovere gli ascolti ancora bassi.

Durante una recente chiacchierata con Lorenzo, Federica ha ammesso di essere interessata a Stefano e non è certo un mistero che mal sopporti la gelosia di Alfonso. Lorenzo ha ipotizzato che quest’ultimo sia così geloso perché non gli piace il comportamento di Stefano nei suoi confronti. Un’affermazione che ha dato da pensare a Federica. Eppure nelle ultime ore è stata pubblicata una foto che ritrae la gieffina in compagnia di un altro uomo poco prima di entrare al GF. E non si tratta di Giovanni De Rosa.

Federica Petagna insieme all’uomo misterioso: chi è?

Stando a quanto riportato da una fan dell’esperta di gossip Deianira Marzano (la quale ha pubblicato il messaggio ricevuto sul suo account Instagram), Federica sarebbe stata fotografata in un’auto insieme un certo Antonio poco prima di entrare al GF.

Nella foto allegata al messaggio (molto sgranata) non si vede bene il viso di Federica, ma la follower di Deianira si dice certa che “una mia amica ha incontrato Federica e Antonio da soli in macchina un paio di settimane prima dell’ingresso al GF. Da come vedi, però, Federica ha messo le mani avanti…forse hanno qualcosa da nascondere? Magari stava tradendo Stefano?”.

Insomma, per ora la questione sembra non trovare soluzione. I due potrebbero senz’altro essere solo amici, ma finché Federica non si pronuncerà a riguardo non si possono che fare solo semplici supposizioni. Nel frattempo, di recente a aumentare il caos sulla questione ci ha pensato Giovanni De Rosa, che ha ammesso di aver avuto “più di un’amicizia” con Federica e “Stefano non lo sapeva”.

Dichiarazioni che non farebbero che aumentare il mistero su quanto sia realmente accaduto. Non resta quindi che aspettare qualche dichiarazione o spiegazione di Federica per fare un po’ di luce sulla situazione.