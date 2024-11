Federica Pellegrini senza pace a ballando con le stelle 2024: che batosta prima della diretta

Nuova batosta per Federica Pellegrini a poche ore dalla nuova puntata di Ballando con le stelle 2024: ecco cos’è successo.

Federica Pellegrini senza pace a Ballando con le stelle 2024. La Divina del nuoto italiano che, abituata ad affrontare qualsiasi tipo di gara, ha accettato di mettersi in gioco partecipando come concorrente a Ballando con le stelle 2024, a poche settimane dalla finalissima, si ritrova ad affrontare una situazione particolare. Dopo la scelta della Rai e della produzione di Ballando di allontanare Angelo Madonia, Federica Pellegrini ha dovuto, in pochi giorni, preparare nuove coreografie con Samuel Peron, ex maestro di Ballando richiamato nella squadra in extremis.

I primi incontri tra la campionessa e il maestro di ballo hanno scatenato i fan del programma, convinti che i due, insieme, possano arrivare fino in fondo. Tuttavia, a poche ore dalla prima semifinale, in programma oggi, sabato 30 novembre 2024, sulla Pellegrini, si è abbattuta un’altra batosta.