Federica attacca Alfonso su Maria Vittoria, la sfuriata dopo la scoperta: “La ragazza è entrata…”

Federica Petagna ha deciso di affrontare Alfonso sulla “questione Maria Vittoria”, dopo giorni l’ha preso di petto e l’ha attaccato.

Federica Petagna ha perso la pazienza con Alfonso e dopo aver visto la vicinanza tra lui e Maria Vittoria ha deciso di intervenire. Ha atteso qualche giorno, ma poi ha preso in disparte il suo ex e gliene ha praticamente dette di tutti i colori. Nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere, visto che tra di loro ormai è finita e lei ha voltato pagina con Stefano.

Eppure Federica ha sentito il bisogno di discutere con il suo ex dell’interesse di Maria Vittoria nei suoi confronti, spiegando lei come vede la cosa. I toni della ragazza sono stati anche piuttosto duri e probabilmente della cosa se ne discuterà nella diretta serale del Grande Fratello.

Grande Fratello, Federica contro Alfonso per la sua vicinanza a Maria Vittoria

Federica ha deciso di affrontare Alfonso una volta e per tutte rispetto a quanto starebbe accadendo tra lui e Maria Vittoria. La ragazza ha invitato il suo ex ad ammettere che ormai tra di loro è finita e che anche lui, come lei, avrebbe voltato pagina proprio al fianco della concorrente.

Sebbene riconosca che il suo non sia stato un comportamento corretto – riferendosi a quanto ha fatto riavvicinandosi prima a lui e poi di nuovo a Stefano – ha voluto dire ad Alfonso che alla fine anche lui ha iniziato a frequentarsi con un’altra ragazza, appunto Maria Vittoria. “La vostra vicinanza la notiamo tutti“, ha detto la Petagna al suo ex. Nel corso della discussione la ragazza ha parlato anche in napoletano, usando toni più diretti per parlare con Alfonso e dirgli come la pensa a riguardo.

Alfonso, dal canto suo, ha insistito nel dire che per lui Maria Vittoria sarebbe solo un’amica e che non è il suo tipo. Ma Federica non gli crede e ha detto che in tugurio si sono avvicinati non come amici, ma sembravano essere qualcosa di più. La ragazza ha poi detto che le intenzioni di Maria Vittoria sono molto chiare: “Caro mio, la ragazza è entrata diretta, sa bene cosa vuole, non te ne accorgi tu che hai gli occhi chiusi, ma io sì“.

In pratica secondo Federica Maria Vittoria è ben consapevole di cosa voglia al momento e di come le piaccia Alfonso, secondo lei il suo comportamento mirerebbe proprio a far sì che tra di loro possa esserci qualcosa e di fatto l’ha spiegato al suo ex fidanzato.