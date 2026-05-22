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Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità – Podcast

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Come garantire insieme accesso rapido alle cure innovative, sostenibilità dei sistemi sanitari e capacità di continuare a investire nella ricerca? È questa la domanda al centro del primo episodio del podcast Adnkronos “Equilibri e prospettive del sistema salute”. 

Investimenti in ricerca e innovazione da una parte, prezzi dei farmaci dall’altra, oggi determinano il futuro della salute e la tenuta dei sistemi sanitari. Il confronto parte da qui, con l’obiettivo di leggere, in un contesto internazionale particolarmente dinamico, le tensioni tra la crescente velocità dell’innovazione terapeutica e la necessità di garantire accesso alle cure e sostenibilità della spesa pubblica. 

Ospiti del vicedirettore di Adnkronos Fabio Insenga, i rappresentanti delle istituzioni e del settore: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani e il direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali di AIFA Armando Magrelli. 

Ascolta il podcast “Equilibri e prospettive del sistema salute” su tutte le piattaforme e su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eu…) 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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