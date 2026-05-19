Farmaceutica, Antonino Biroccio (Gsk) vicepresidente Confindustria Verona con delega a Scienze vita

(Adnkronos) – “Sono onorato della delega e farò del mio meglio per mettere a disposizione della nostra associazione di riferimento l’esperienza che abbiamo maturato nell’economia della salute, trovandone punti di contatto e applicazione validi anche per gli altri settori industriali”. Così Antonino Biroccio, presidente e Ad di GlaxoSmithKline Spa commenta l’elezione a vicepresidente di Confindustria Verona, con delega alle Scienze della vita, avvenuta ieri da parte dell’assemblea dei soci.

Biroccio, nato a Reggio Calabria, classe 1973 – informa Gsk in una nota – ha conseguito la laurea in Chimica farmaceutica all’università di Messina e il dottorato in Genetica e biologia molecolare presso l’università La Sapienza di Roma. Dal 2016 al 2020 ha diretto diverse business unit di Gsk Grecia per passare quindi a Gsk Spagna e prendere la guida delle direzioni commerciali vaccini e medicina specialistica. Dal 2020 al 2022 ha ricoperto a Singapore l’incarico di responsabile commerciale mondiale del portfolio respiratorio consolidato dell’azienda per poi ritornare in Grecia come general manager fino al 2025. A inizio 2025 è diventato responsabile mondiale del lancio della terapia Gsk per il mieloma multiplo fino alla nomina, a novembre, a general manager di Gsk Italia e presidente e amministratore delegato di Gsk Spa.

“Occorre puntare sull’innovazione accessibile – ha aggiunto Biroccio – su quell’innovazione reale che esce dall’università, dai laboratori e dalle imprese, e che ha tutte le caratteristiche necessarie per arrivare capillarmente su tutto il territorio, a tutte le persone che se ne possono utilmente avvalere, per fare la differenza in termini di salute”.

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