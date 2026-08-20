Fabregas avverte il Como: “Champions un regalo ma pensiamo prima di tutto al campionato, vogliamo crescere ancora”

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“Questa è una stagione speciale perché saremo in gara per tre competizioni. La Champions è un bel regalo per noi, ma Coppa Italia e Serie A sono molto importanti, il campionato sarà difficile, e pensiamo prima di tutto a quello. Il nostro obiettivo è soprattutto crescere ancora”. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas, in conferenza stampa a due giorni dall’esordio in campionato sabato pomeriggio a Udine. “Il campionato italiano è il più difficile d’Europa per certi aspetti, sono tante le squadre di alto livello, più che altrove -spiega il 39enne tecnico catalano-. L’Udinese è una squadra forte, in tutti gli aspetti. Molto fisica, che gioca bene. Una partita dove metteremo tantissima attenzione, sarà una bella sfida. Sono convintissimo che se non saremo al top sarà una partita dove rischieremo di perdere punti. Nico Paz Potrebbe giocare. Si sentiva un po’ affaticato a livello muscolare ma è normale. Tutti sono a disposizione. Liberali? Sono molto contento, davvero. Vederlo giocare a quel livello con Arsenal e Liverpool poi è un ragazzo eccezionale. Sono molto contento”. Infine sul mercato Fabregas sottolinea come sia “fastidioso cominciare a giocare con il mercato aperto, ma dobbiamo adeguarci. Ci manca ancora qualcosa, l’attaccante, ma non è semplice fare la scelta giusta”.

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