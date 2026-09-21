F1, il GP di Baku si sposta al sabato: il motivo dietro la scelta inedita

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Il Gran Premio d’Azerbaigian rompe la tradizione e anticipa l’intero programma del weekend di 24 ore: la gara a Baku si disputa infatti di sabato 26 settembre anziché di domenica. La decisione è stata presa su richiesta esplicita delle autorità locali e degli organizzatori per evitare la concomitanza con il 27 settembre, data in cui il Paese celebra la Giornata del Ricordo (Anım Günü), una ricorrenza nazionale istituita per commemorare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. Trattandosi di una giornata di solenne lutto nazionale, incompatibile con i festeggiamenti e l’atmosfera di un grande evento sportivo, la Formula 1 ha acconsentito a cambiare il programma: prove libere al giovedì, qualifiche al venerdì e semaforo verde alla gara nella giornata di sabato.

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