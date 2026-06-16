F1 25, recensione del 2026 Season Pack

(Adnkronos) – La Formula 1 si appresta a vivere uno dei più radicali stravolgimenti tecnici della sua storia, caratterizzato da un bilanciamento paritario tra propulsione termica ed elettrica e dall’introduzione dell’aerodinamica attiva. Il pacchetto aggiuntivo dedicato alla stagione 2026 per F1 25 traspone questo scenario regolamentare all’interno del titolo Codemasters, offrendo agli utenti un’anticipazione di una transizione che sta già facendo discutere gli appassionati reali per i suoi effetti sui sorpassi e sulla gestione dell’energia.

L’espansione non si limita all’aggiornamento estetico delle scuderie e delle livree, ma registra l’ingresso di nuovi costruttori come Cadillac e Audi, quest’ultima subentrata a Sauber con una veste cromatica dominata dall’argento e dal rosso. Tra le novità spicca anche il tracciato cittadino di Madrid, una pista inedita e tortuosa che mette alla prova la reattività delle vetture. Sul fronte del modello di guida puro, le differenze rispetto alla versione base appaiono inizialmente sfumate, richiedendo lievi calibrazioni nella linearità dello sterzo piuttosto che uno stravolgimento immediato del feeling della monoposto.

Il vero fulcro dell’esperienza risiede nella gestione dei nuovi flussi energetici tramite le modalità Boost e Overtake, con quest’ultima che di fatto sostituisce il tradizionale DRS sfruttando una scarica di cavalli elettrici per agevolare il sorpasso. La reale complessità si manifesta nella necessità di pianificare l’uso della batteria, che si esaurisce molto più rapidamente rispetto al passato. Questo dinamismo costringe il pilota virtuale a padroneggiare tecniche di veleggio e frenata rigenerativa per non trovarsi privo di difese nei rettilinei successivi, trasformando i gran premi in continui duelli tattici di attacco e contrattacco.

Nonostante l’efficacia del pacchetto nel valorizzare la componente strategica, si riscontrano alcune incertezze nella riproduzione del fenomeno del “superclipping” (la decelerazione forzata del motore per ricaricare gli accumulatori), che risulta implementato in modo incostante tra i vari circuiti. Inoltre, il titolo pecca nella fase di introduzione alle nuove meccaniche, lasciando che sia l’utente a scoprire autonomamente le migliori strategie di utilizzo dell’ibrido senza il supporto di tutorial specifici o programmi dedicati nelle sessioni di prova. Nel complesso, il 2026 Season Pack si configura come un’evoluzione profonda e consigliata per gli appassionati, capace di ridefinire il concetto di gestione di gara in attesa del capitolo successivo.

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