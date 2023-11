Expo 2025: Puglia verso partecipazione, Vattani incontra a Tokyo assessore regionale Delli Noci

(Adnkronos) – La Puglia va verso la partecipazione a Expo 2025 Osaka, per raccontare un territorio ricco di eccellenze in cui investire, dal turismo all’innovazione tecnologica. Il commissario generale per l'Italia Mario Vattani ha incontrato a Tokyo l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, a capo di una missione di sistema che in questi giorni ha seguito una fitta agenda di colloqui con istituzioni e mondo economico giapponese. Pochi giorni fa, la presentazione ufficiale alla stampa giapponese del progetto del Padiglione Italia accolto con grande interesse e da un’ampia copertura mediatica, ha ancora una volta sottolineato le opportunità che offre al il Sistema Italia la prossima Esposizione Universale, che si svolgerà a Osaka da aprile a ottobre 2025, con oltre 28 milioni di visitatori provenienti da mercati asiatici in forte crescita. “La Regione Puglia – ha dichiarato Vattani – potrà moltiplicare grazie a Expo 2025 le sue eccellenti attività di internazionalizzazione delle proprie aziende, per consolidare in Giappone e nell’area asiatica la propria immagine di regione attrattiva sia come destinazione turistica, sia come snodo tecnologico scientifico e dell’aerospazio, per sviluppare nuovi rapporti commerciali e imprenditoriali. Il Padiglione Italia servirà a tutte le nostre Regioni per proporsi al mondo in modo integrato e trasversale: certamente turismo, food, fashion e design, ma anche l’innovazione tecnologica, la ricerca e la cooperazione scientifica, così con le collaborazioni tra atenei e centri di ricerca". La delegazione pugliese, guidata dall’assessore Delli Noci, ha incontrato anche il ministro dell’Ambiente giapponese Shintaro Ito. "Puntare sull’internazionalizzazione – ha spiegato l’assessore – significa per noi portare le nostre aziende all’estero, promuovere i loro prodotti e le loro capacità, ma anche creare le condizioni perché la Puglia diventi un brand riconoscibile, certamente come destinazione turistica d’eccellenza, ma anche come territorio in cui investire, come hub tecnologico e dell’innovazione, come primo spazioporto d’Europa con Grottaglie e ancora come regione che ha puntato sul saper fare nel settore dell’agroalimentare, della moda, dell’artigianato e del design, divenuti settori di eccellenza". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...