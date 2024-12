Eva Grimaldi e Stefania Orlando, cosa hanno fatto prima di tornare al Grande Fratello? Le ultime parole

Eva Grimaldi e Stefano Orlando tornano al Grande Fratello, ma cosa hanno fatto prima di varcare la porta rossa? Le loro parole.

Tutto pronto per il grande ritorno nella casa del Grande Fratello di Eva Grimaldi e Stefania Orlando. L’attrice e la showgirl che hanno partecipato a precedenti edizioni del reality show hanno deciso di varcare nuovamente la porta rossa e lo faranno oggi, lunedì 16 dicembre, nel corso della 18esima puntata, ad un passo dal natale. Con loro, entrerà anche Maxime Mbanda, giocatore di rugby che è pronto a portare la sua storia e i suoi muscoli nella casa più spiata d’Italia.

Il ritorno della Grimaldi e della Orlando al Grande Fratello sta dividendo il pubblico che non considera equo far entrare nuovi concorrenti tre mesi dopo l’inizio della casa soprattutto perché si tratta di vip che, avendo già partecipato al reality, sanno come muoversi. Alfonso Signorini e gli autori, tuttavia, hanno deciso di puntare su due donne forti e indipendenti come Eva e Stefania che, prima di varcare nuovamente la porta rossa, hanno lanciato un messaggio ai fan.

Le parole di Eva Grimaldi e Stefania Orlando prima del ritorno al Grande Fratello

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello e il suo ritorno inaspettato nella casa ha spiazzato tutti. Felice ed entusiasta di tornare in quella che è stata la sua casa per sei mesi, prima di varcare nuovamente la porta rossa, la Orlando ha scritto un dolce messaggio ai fan.

“ Sono in albergo, tra poco mi toglieranno il telefonino e stasera rientrerò nella casa del Grande Fratello. Alcuni di voi mi hanno detto “ma che ci vai a fare? Il tuo GF lo hai già fatto, rischi di rovinare il tuo percorso”. Quel GF, il GFVip 5 sarà indimenticabile anche per me. Porto dentro ancora tanti ricordi speciali e unici, irripetibili. Niente si può replicare se non al computer ed io sono “solo” un essere umano. Sbaglierò, gioirò, piangerò, canterò, ballerò, sarò quella che sono sempre stata e l’unica che mi riesce essere. Seguitemi e sostenetemi anche se questa scelta non è la vostra. Io ho deciso di vivere una nuova avventura ed ho tutta l’intenzione di divertirmi. Vi voglio bene ”, ha scritto su Instagram.