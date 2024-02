Eurovision, Angelina Mango rappresenterà l’Italia a ESC 2024

(Adnkronos) – Sarà Angelina Mango, vincitrice del festival di Sanremo 2024 con il brano 'La noia', a rappresentare l’Italia al 68° Eurovision Song Contest, ESC 2024, che si svolgerà alla Malmö Arena, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Angelina Mango è la 16esima donna italiana a partecipare all’evento musicale. Il fatidico “sì” è stato pronunciato in sala stampa a Sanremo, durante la conferenza dei vincitori. Angelina inizia così il suo percorso di avvicinamento verso la città svedese che ospiterà, di diritto, la prossima edizione in seguito alla vittoria di Loreen in quella precedente. Anche quest’anno Rai seguirà l’evento non sportivo più visto al mondo, con le dirette delle due semifinali, in onda in prima serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, il 7 e il 9 maggio, e con la diretta su Rai 1 della finalissima dell’11 maggio, giorno in cui scenderà in campo l’Italia in quanto qualificata di diritto come gli altri 'Big Five', Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e la Svezia, campione in carica. Per gli amanti delle statistiche è la terza volta che l’Italia si ritrova a concorrere a Malmö. Nel 1992 fu rappresentata da Mia Martini con 'Rapsodia', arrivata quarta, e nel 2013 da Marco Mengoni con 'L’Essenziale', piazzatosi settimo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

