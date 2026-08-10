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Europei atletica, oggi prime gare a Birmingham: Fabbri e Dosso a caccia di una medaglia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prima giornata di gare agli Europei di atletica a Birmingham. Tanti gli azzurri impegnati in Inghilterra oggi, lunedì 10 agosto. Occhi puntati soprattutto su Leo Fabbri e Zaynab Dosso, a caccia di una medaglia rispettivamente nel getto del peso e nei 100 metri femminili. Alle 20, inizieranno le prime finali della rassegna continentale.  

Dove vedere gli Europei di atletica? Le gare di oggi sono visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 20-20:30; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn. 

Tra le gare di domani, spiccano le finali dei 100 metri maschili, con grande attesa per Marcell Jacobs, e dei 5000 femminili, con Nadia Battocletti pronta a difendere il titolo vinto a Roma nel 2024.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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