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Europa League, oggi Milan-Benfica – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, mercoledì 16 settembre, i rossoneri ospitano il Benfica a San Siro, nella prima giornata della fase campionato di Europa League. La squadra di Amorim arriva alla sfida quattro giorni dopo il pareggio in rimonta per 2-2 all’Olimpico contro la Lazio, mentre i portoghesi hanno battuto il Gil Vicente per 3-1 nell’ultimo turno di Primeira Liga. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere la partita? La sfida di Europa League tra Milan e Benfica sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

Nella seconda giornata di Europa League, il Milan affronterà il Salisburgo in trasferta, giovedì 15 ottobre alle 18:45. 

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