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Carburanti, Meloni “Avanti con misure, ma in forma più contenuta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla conclusione che, di fronte a un conflitto che non accenna a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa, pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all’aumento del prezzo” dei carburanti “non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perchè chiaramente costa moltissimo e perchè, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra le risorse su chi ha maggiormente bisogno”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta”, spiega. “Prevediamo per un’altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l’IVA significa più o meno un taglio di 12,2 centesimi, poi applicheremo un taglio dell’accisa inferiore fino al 5 ottobre”. Dopo il 5 ottobre “interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il costo alla pompa”. Inoltre, “abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kilowatt. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa un milione e 100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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