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Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 9 aprile, i rossoblù ospitano gli inglesi al Dall’Ara nella sfida d’andata dei quarti di finale. La squadra di Italiano ha superato la Roma nel turno precedente, mentre gli uomini di Emery arrivano dal successo contro il Lille negli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa, in campo stasera alle 21:  

Bologna (4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano 

Aston Villa (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. All.: Emery 

La partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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