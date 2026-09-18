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Euro 5 diesel, Salvini: “Nel prossimo Cdm proroga per il 2027”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Nel prossimo Consiglio dei ministri, personalmente porto un decreto Infrastrutture e Trasporti all’interno del quale c’è anche il rinvio di questo stop insensato agli Euro 5, che rischierebbe di lasciare a piedi centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiar la macchina”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Mattino Cinque in onda su Canale 5. “Quindi proroghiamo. Il mio obiettivo è di lasciar tranquilli per tutto il 2027 queste centinaia di migliaia di italiane e di italiani che magari troveranno i soldi per cambiar la macchina l’anno prossimo”.  

Quanto al bollo auto, “l’obiettivo della Lega, e conto dell’intero governo, sarà di salire sopra gli 80 kW di potenza per arrivare a un maggior numero di auto coinvolte. Vorremmo salire di cilindrata e lo potremo fare solo nelle prossime settimane in legge di bilancio”. E ha sottolineto che “è curioso che certa sinistra, che in passato aveva aumentato il bollo, adesso si lamenti che l’abbiamo tolto, però va bene così, sono contento di fare e lascio agli altri commentare”. 

L’obiettivo, ha spiegato ancora Salvini è “non solo di renderlo definitivo negli anni, ma sto lavorando con i nostri tecnici anche per un intervento sul superbollo, sulle auto di potenza superiore. Non sto parlando ovviamente di uno sconto per Ferrari, Porsche e Maserati. C’è tanta gente che per lavoro ha un’auto più potente rispetto alla Panda. Penso a Ncc, tassisti, artigiani, agenti di commercio che pagano migliaia di euro di superbollo. Vorrei dare un primo segnale già nel 2027”. 

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