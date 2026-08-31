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“L’ho picchiata, forse è morta”: 16enne uccide la mamma a Roma e poi chiama i soccorsi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Avrebbe picchiato la madre, causandone la morte, e poi avrebbe chiamato il 112. E’ successo domenica pomeriggio alla periferia est di Roma in un appartamento in zona Alessandrino.  

La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero. Quando gli agenti sono giunti sul posto il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue. Era seduto all’ingresso del palazzo.  

La donna, 50enne, invece, era riversa a terra nell’abitazione dei due. Immediatamente soccorsa è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore per le gravi ferite riportate. Secondo quanto riportato dal Messaggero’ il 16enne si trova adesso ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I.  

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