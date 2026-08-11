Etna in eruzione, oggi ancora disagi all’aeroporto di Catania: voli in arrivo sospesi fino alle 19

(Adnkronos) – L’Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l’isola come meta per le proprie vacanze. Anche oggi, martedì 11 agosto, la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e considerata la situazione dei venti, è disposta l’estensione della chiusura del settore C1 e la sospensione degli arrivi fino alle ore 19. Le partenze sono consentite dalla pista 08. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale dello scalo e sul sito internet.

In questi ultimi quattro giorni di attività a intermittenza dell’aeroporto, sarebbero stati 190 i voli deviati solo all’aeroporto di Palermo e i disagi avrebbero interessato oltre 30mila passeggeri. Da giorni, infatti, è ripresa l’attività eruttiva dell’Etna, poi nella tarda serata di ieri, intorno alle 21:30, si è aperta un’ulteriore bocca eruttiva all’interno della Valle del Bove, a una quota di circa 1.900 metri nei pressi di Monte Simone. Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) attraverso l’Osservatorio Etneo, prosegue senza sosta la forte attività esplosiva al cratere Voragine.

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