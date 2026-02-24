Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Esplode ordigno alla stazione Savelovsky di Mosca, ucciso un agente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Febbraio 2026
MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione, intorno alle 00:05 (ora locale), ha scosso violentemente la piazza adiacente alla stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca, uccidendo un agente della polizia stradale. Altri due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Morto anche il presunto attentatore. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministeri degli Interni stanno indagando sulla dinamica. L’agenzia Ria Novosti ha diffuso la notizia dell’identificazione dell’attentatore tra le vittime sul luogo dell’esplosione.
– foto Ipa Agency –
