Esiste la luce nel buio: il libro di Paola Aceti

Ho iniziato a scrivere questo libro durante il periodo del coronavirus in Italia, quando a causa della pandemia mi sono ritrovata a rivivere sensazioni ed emozioni che oramai credevo sepolte dentro di me. Stare rinchiusa in casa per oltre due mesi, infatti, mi ha fatto ripensare a tanti momenti della mia esistenza. Ripercorrere mentalmente ogni singolo istante della mia vita, mi ha così aiutato a mettere un po’ di ordine all’interno della mente, rileggendo con una prospettiva diversa tutto ciò che ho vissuto.

La mia vita è stata caratterizzata da periodi di estrema sofferenza e dolore. Per molti anni tutto è ruotato attorno alla droga e se ripenso agli istanti di allora, un brivido mi corre tuttora lungo la schiena. Perché guardare la Paola che sono stata e confrontarla con quella che invece sono adesso, mi fa rendere conto di quanto io sia cambiata. La Paola di qualche anno fa, non c’è più. Oggigiorno mi sento una persona diversa, in grado di vivere una vita spensierata e, soprattutto, migliore.

Ho voluto ripercorrere tra le pagine di questo libro tutta la mia storia, per dare coraggio a chi sente di averlo perso per problemi di droga, per motivi familiari o per altre cause psicologiche. Così come lo è stato per me, spero che questo libro possa essere una sorta di riscatto per tutte le persone che desiderano cambiare in positivo la propria esistenza. O, quantomeno, che possa fungere da stimolo per un futuro cambiamento, indipendentemente dal tipo di problema che si trovano ad affrontare.

In queste pagine ho riportato ogni parte di me, ripercorrendo la mia storia con assoluta intimità, trasparenza e sincerità. Il mio rapporto con la tossicodipendenza, i periodi di depressione, la lenta risalita verso la luce, l’intero percorso psicologico che mi ha spinto a diventare la donna che sono oggi. Non è stato facile scrivere di tutto ciò. Ripercorrere gli anni della mia vita ha voluto dire riprendere in mano emozioni che credevo si fossero alleviate, lacrime che pensavo si fossero asciugate per sempre. Eppure so bene che tutto quello che ho vissuto ha contribuito a farmi diventare una persona migliore, più forte. La droga, le cattive abitudini, le prime paure, gli amori sbagliati, il carcere, il difficile rapporto con mio padre, il dolore per la perdita di mamma.

Non posso rinnegare nessun momento della mia vita, neppure gli errori che inevitabilmente ho commesso e che mi hanno portato più volte sull’orlo di un precipizio. Tutto mi ha insegnato a non ripetere gli stessi sbagli. Rivivendo il passato, ho scoperto che esiste un nuovo presente, nonché un futuro diverso e più positivo su cui investire le mie risorse.

L’intento è quello di dare coraggio a tutti coloro che vogliono uscire dalla tossicodipendenza e da qualsiasi altra sofferenza. Con queste pagine vorrei dedicare a te, lettore, un motivo in più per credere maggiormente in te stesso, per vivere un’esistenza che sia il più possibile positiva e, soprattutto, felice.

Vorrei che tra queste pagine riuscissi a percepire tutti i miei pensieri e le mie emozioni, affinché ti possano aiutare a prenderne esempio. Vorrei darti tutti gli insegnamenti che nella vita ho imparato a mie spese.

Vorrei darti il coraggio di ricominciare e dirigerti verso il futuro con una diversa luce. Perché da tutte le sofferenze estreme si può uscire: basta solo individuare la strada giusta da percorrere.

Vorrei darti, in altre parole, la speranza. Farti vedere che esiste la luce nel buio. Mi chiamo Paola. E questa è la mia storia.