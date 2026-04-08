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Cronaca

eSerie A Goleador, il torneo di FC 26 arriva a Romics

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il prossimo palcoscenico di eSerie A Goleador, il campionato ufficiale organizzato dalla Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront Italy, sarà la Sala Grandi Eventi di Romics, che il 9 aprile ospiterà una nuova edizione di King of the pitch. Dalle 16:00 alle 18:00, all’interno del padiglione 8, i visitatori della fiera avranno l’opportunità di misurarsi su EA Sports FC 26 in una serie di confronti uno contro uno. La struttura dell’evento prevede un sistema di qualificazione rapida in cui il vincitore di ogni match otterrà il privilegio di affrontare un pro player della eSerie A Goleador. Mentre il professionista sarà impegnato nella sfida, gli altri aspiranti dovranno difendere la propria posizione in attesa che il campione torni disponibile per il confronto successivo. 

L’iniziativa mira a ridurre le distanze tra i videogiocatori occasionali e l’élite del gaming competitivo nazionale, trasformando l’area espositiva in un’arena dove la rapidità di esecuzione e la strategia diventano fondamentali per raggiungere il successo. A scandire il ritmo delle partite e ad analizzare le fasi salienti del gioco interverranno i commentatori Marco Bianchi, Agostino Castellano e Matteo Ribera.  

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