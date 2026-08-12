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Eruzione Etna, sospesi fino alle 18 i voli all’aeroporto di Catania

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Voli in arrivo e in partenza sospesi, fino alle 18 di oggi, all’aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere.  

Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo etneo. Stop anche ai voli sull’aeroporto di Comiso fino alle 10. La Sac invita i passeggeri “a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”. 

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