Italia
Eruzione Etna, sospesi fino alle 18 i voli all’aeroporto di Catania
(Adnkronos) –
Voli in arrivo e in partenza sospesi, fino alle 18 di oggi, all’aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva dell’Etna e della conseguente emissione di cenere.
Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo etneo. Stop anche ai voli sull’aeroporto di Comiso fino alle 10. La Sac invita i passeggeri “a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.
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