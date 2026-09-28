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Errore a “La Ruota della Fortuna”: Gerry Scotti richiama due concorrenti in studio e chiede scusa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Puntata movimentata quella andata in onda nella serata di ieri, domenica 27 settembre, a “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. Gerry
Scotti ha infatti chiesto scusa per un “errore” commesso dalla trasmissione e ha richiamato in studio due ex concorrenti. Prima ancora che la sfida entrasse nel vivo, Scotti ha spiegato al pubblico perché due dei tre concorrenti davanti a lui avevano già partecipato al programma. 

Si tratta di Andrea di Missilmeri e Marco di Roma, chiamati nuovamente dagli autori dopo che la produzione aveva rilevato un’irregolarità legata al tabellone. È stata la produzione ad accorgersi dell’errore e a decidere di farli tornare in studio. “Hanno giocato con noi la settimana scorsa. Per una nostra imprecisione, quindi per un nostro errore sul tabellone, abbiamo rilevato noi questa volta un’irregolarità nel gioco”, ha spiegato il conduttore, che ha anche chiesto loro scusa.  

Con i due concorrenti c’era anche la campionessa in carica Arianna di Brugherio, chiamata quindi a difendere il titolo. La partita si è decisa soltanto nell’Ultimo Round, dedicato all'”Economia antica”, alla fine del quale proprio Andrea è stato incoronato nuovo campione, con un totale di 17.900 euro conquistati durante la partita. 

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