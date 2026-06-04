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Errani/Vavassori-Dabrowski/King: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Andrea Vavassori e Sara Errani in finale al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 4 giugno, la coppia di tennisti italiani sarà impegnata nell’ultimo atto del tabellone di doppio misto dello Slam di Parigi – in diretta tv e streaming – sfidando quella formata da Gabriela Dabrowski ed Evan King. 

 

La finale di Errani e Vavassori è in programma oggi, giovedì 4 giugno, alle ore 12. Le due coppie di tennisti non si sono mai incontrate in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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