Erennio De Vita e Magda Mancuso, il Festival di Napoli li vuole ancora insieme 

Il 28 dicembre, Magda e Erennio ritorneranno a presentare la prossima edizione del Festival Di Napoli al teatro Posillipo di Napoli.

Erennio De Vita dal 1994 è il presentatore ufficiale delle selezioni di Miss Italia, ha presentato numerosi Premi Nazionali, è presentatore del tour “Area Sanremo”, ed è conduttore televisivo in vari programmi in Rai come Anteprima Miss Italia e Bellezze Italiane, su La 7 con QuizLotto, su Sky com Reality Fashion Show,

Magda Mancuso è presentatrice di eventi anche di stampo nazionale con partecipazioni in trasmissioni Rai, volto di Tifosi Napoletani, una delle trasmissioni di calcio più seguite e longeve della TV. Magda è conosciuta per i suoi salotti televisivi in cui racconta l’arte, la cultura e le tradizioni della bella Napoli mettendo sempre in vista i giovani e i promettenti cantanti.

Presentatrice ufficiale del memorial Diego Armando Maradona, del Festival della Posteggia, del festival calabrese “Notti in Note” e da quest’ anno anche del premio letterario “uniti per la legalità”.

La Mancuso è anche in prima linea a sostegno delle vittime di depressione con il convegno/evento “Un pensiero per Fiorella Fabiola” da lei ideato e diretto.

Erennio e Magda sostengono quotidianamente tanti progetti sociali a sostegno delle donne e dei bambini. In coppia hanno presentato alcuni eventi tra cui la scorsa edizione del Festival di Napoli promosso dal figlio d’ arte, il maestro Massimo Abbate.

Si conoscono circa dieci anni fa ma l’amicizia si consolida nel 2019 sul set del lungometraggio “Un Premio Per La Vita” prodotto da DGPhotoArt Cinema, del regista e sceneggiatore Davide Guida che li ha voluti fra i protagonisti del progetto cinematografico da lui stesso scritto e diretto.

Oggi più che mai legati da un profondo affetto, brillanti, ironici ed autoironici, hanno conquistato le platee al punto da essere riconosciuti come la coppia più affiatata del panorama partenopeo.

