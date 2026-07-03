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Eolie, violento nubifragio su Ginostra: danni ingenti al molo e case allagate﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un violento nubifragio si è abbattuto all’alba di oggi sull’isola di Stromboli e ha colpito soprattutto la frazione di Ginostra, provocando notevoli danni. Alcune case sono allagate, le barche dennaggiate, lo scalo del molo del Pertuso insabbiato dopo che ha ceduto la rete paramassi, provocando una piccola frana. “Un disastro”; dicono gli abitanti di Ginostra. “Dal 2024 ad oggi, nonostante giacciano 11 milioni di euro per questa emergenza è tutto fermo e non sappiamo quando interverrà la Regione. Noi in ogni pioggia rischiamo la vita- dice Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra – I soliti palliativi non servono a nulla”. 

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