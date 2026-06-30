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Enzo Miccio, confermato ritorno a ‘Domenica In’ e debutto con format inedito: di cosa si tratta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Un doppio impegno televisivo attenderà Enzo Miccio nella prossima stagione televisiva Rai. Il celebre wedding planner, secondo quanto apprende l’Adnkronos, non solo tornerà a far parte della squadra di Mara Venier a ‘Domenica In’, ma si prepara anche al debutto con un format inedito.  

A partire da dicembre, Miccio sarà al timone de ‘Il giorno più lungo’, un nuovo programma che dovrebbe trovare spazio su Rai2. Il format guiderà il pubblico alla scoperta delle coppie che ancora oggi scelgono di celebrare il loro amore con il matrimonio. Le novità di dicembre in Rai non si fermano qui. Nello stesso mese dovrebbe arrivare ‘Ultima Chiamata’, con la conduzione di Vittorio Brumotti. In questo nuovo programma, l’inviato e campione di bike trial attraverserà il Paese per accendere i riflettori su storie di resilienza e speranza. 

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