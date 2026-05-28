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Enrico Foti (Rettore università di Catania): “Nostro ruolo è connessione tra territorio e impresa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Sono particolarmente contento di ospitare un’azienda del livello della Maire, una multinazionale che conta 10.000 dipendenti e una realtà produttiva di primo piano a livello nazionale e internazionale. Ci siamo avvicinati a questa fondazione per avere una maggiore vicinanza alle imprese più importanti del territorio, soprattutto a vantaggio dei giovani, così che possano decidere di restare qui o di ritornare in Sicilia. Il ruolo dell’università è quello di cercare di essere uno spazio di connessione tra territorio e impresa e noi guardiamo al nostro ruolo come a un laboratorio di innovazione culturale”. Così Enrico Foti, rettore dell’Università di Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’, promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.  

Parlando della mostra ‘In-genium’, Foti ha sottolineato come “l’innovazione nasce da una rilettura di immagini del passato: un raffronto tra tecnologie antiche e attuali che messe a confronto ci danno suggestioni davvero particolari”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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